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Андрей Скабелка: «Для белорусских игроков, которые считают, что им в «Динамо» не дают играть, вся КХЛ в распоряжении»

12.05.2020 19:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка порассуждал о белорусских игроках минского «Динамо».

– Можно ли подготовить вратаря под домашний чемпионат мира за год в КХЛ?

– Какие бы у тебя не были полевые игроки, если нет надежного вратаря, то сложно. Потому что он как придает уверенность команде, так и может вниз потащить. Поэтому одну игру проиграл, две, три. Дальше что? А игрока что говорить? Что готовим вратаря к чемпионату мира? А вы подождите год.

Если ты хочешь результат, ты работаешь в серьезной лиге. Должен ставить задачу побеждать, а не просто участвовать.

Сейчас для белорусских игроков, которые считают, что им в «Динамо» не дают играть, вся КХЛ в распоряжении. У вас такой же статус, как у российского игрока. Считаешь, что ты сильнее, пожалуйста.

То, что показал Евгений Лисовец. Пришел в Уфу и показал хорошее игровое время. Как и Кристиан Хенкель в «Ак Барсе». Они доказали, хотя были скептики, которые считали, что эти хоккеисты через месяц назад будут проситься, – рассказал Скабелка.

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Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка порассуждал о белорусских игроках минского «Динамо».
 
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