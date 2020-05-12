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Андрей Скабелка: «Для белорусских игроков, которые считают, что им в «Динамо» не дают играть, вся КХЛ в распоряжении»
12.05.2020 19:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер
– Можно ли подготовить вратаря под домашний чемпионат мира за год в КХЛ?
– Какие бы у тебя не были полевые игроки, если нет надежного вратаря, то сложно. Потому что он как придает уверенность команде, так и может вниз потащить. Поэтому одну игру проиграл, две, три. Дальше что? А игрока что говорить? Что готовим вратаря к чемпионату мира? А вы подождите год.
Если ты хочешь результат, ты работаешь в серьезной лиге. Должен ставить задачу побеждать, а не просто участвовать.
Сейчас для белорусских игроков, которые считают, что им в «Динамо» не дают играть, вся КХЛ в распоряжении. У вас такой же статус, как у российского игрока. Считаешь, что ты сильнее, пожалуйста.
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Андрей Скабелка: «Для белорусских игроков, которые считают, что им в «Динамо» не дают играть, вся КХЛ в распоряжении»
Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка порассуждал о белорусских игроках минского «Динамо».
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