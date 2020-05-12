Андрей Скабелка: «Для белорусских игроков, которые считают, что им в «Динамо» не дают играть, вся КХЛ в распоряжении»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер порассуждал о белорусских игроках минского .

– Можно ли подготовить вратаря под домашний чемпионат мира за год в КХЛ?

– Какие бы у тебя не были полевые игроки, если нет надежного вратаря, то сложно. Потому что он как придает уверенность команде, так и может вниз потащить. Поэтому одну игру проиграл, две, три. Дальше что? А игрока что говорить? Что готовим вратаря к чемпионату мира? А вы подождите год.

Если ты хочешь результат, ты работаешь в серьезной лиге. Должен ставить задачу побеждать, а не просто участвовать.

Сейчас для белорусских игроков, которые считают, что им в «Динамо» не дают играть, вся КХЛ в распоряжении. У вас такой же статус, как у российского игрока. Считаешь, что ты сильнее, пожалуйста.

То, что показал Евгений Лисовец. Пришел в Уфу и показал хорошее игровое время. Как и в . Они доказали, хотя были скептики, которые считали, что эти хоккеисты через месяц назад будут проситься, – рассказал Скабелка.

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