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Кирилл Готовец перешел в "Авангард"
12.05.2020 20:18 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTКирилл Готовец переезжает в Омск. Защитник сборной Беларуси подписал контракт с местным "Авангардом", соглашение рассчитано на год. До этого Готовец выступал за минское "Динамо", в 134 играх забросил две шайбы и отдал 16 голевых передач, за сборную участвовал в 4 чемпионатах мира. К слову, за "ястребов" выступает еще один белорус - форвард Андрей Стась.
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Кирилл Готовец переезжает в Омск. Защитник сборной Беларуси подписал контракт с местным "Авангардом", соглашение рассчитано на год. До этого Готовец выступал за...
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