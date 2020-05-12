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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Кирилл Готовец перешел в "Авангард" Кирилл Готовец переезжает в Омск. Защитник сборной Беларуси подписал контракт с местным "Авангардом", соглашение рассчитано на год. До этого Готовец выступал за...

Кирилл Готовец переезжает в Омск. Защитник сборной Беларуси подписал контракт с местным "Авангардом", соглашение рассчитано на год. До этого Готовец выступал за минское "Динамо", в 134 играх забросил две шайбы и отдал 16 голевых передач, за сборную участвовал в 4 чемпионатах мира. К слову, за "ястребов" выступает еще один белорус - форвард Андрей Стась.