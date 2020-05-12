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Кирилл Готовец перешел в "Авангард"

12.05.2020 20:18 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Кирилл Готовец переезжает в Омск. Защитник сборной Беларуси подписал контракт с местным "Авангардом", соглашение рассчитано на год. До этого Готовец выступал за минское "Динамо", в 134 играх забросил две шайбы и отдал 16 голевых передач, за сборную участвовал в 4 чемпионатах мира. К слову, за "ястребов" выступает еще один белорус - форвард Андрей Стась. 

 
 
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Кирилл Готовец переезжает в Омск. Защитник сборной Беларуси подписал контракт с местным "Авангардом", соглашение рассчитано на год. До этого Готовец выступал за...
 
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