Андрей Крайнов: «Справляемся с задачами по зарплате. Чуть урезали ее только высокооплачиваемым игрокам»

Источник материала: Tribuna.com

Председатель СКА Андрей Крайнов в интервью «Быстрому центру» рассказал о финансовой ситуации в клубе.

– Как с провозглашенной вами задачей «сохранить клуб» соотносится заявленная в последние недели перспектива расстаться в это межсезонье сразу с восемью игроками первой команды, исполнявшими в ней видные роли? Вы меняете концепцию клубной работы? Вас уже не интересуют титулы?

– Философия СКА не менялась никогда, и она сохраняется. В ее основе – работа с белорусскими гандболистами и стремление взять титулы в чемпионате и Кубке страны.

Сегодня в этот посыл вплетается фактор финансового положения. Вы же видите: из-за кризиса, вызванного пандемией, в игровом спорте по всему миру массово сокращаются зарплаты, худеют клубные бюджеты. В какой-то мере это неизбежно коснется и нас.

Сейчас я должен думать не только о сорока спортсменах, с которыми у нас подписаны контракты, но и о школе с ее тренерами, о персонале клуба, о новом спортивном комплексе на улице Бурдейного. Мы там теперь хозяева. Зал стал нашей основной тренировочной базой, за что огромное спасибо строившей арену федерации. Мы можем обсудить каждый из предстоящих восьми уходов…

– Давайте не станем отвлекаться на расставания с ветеранами: Шиловичем, Рутенко, Никуленковым, . Здесь логика и причины расставаний в принципе ясны. Но как быть с потерями обоих вратарей – Ивана Мороза и Алексея Кишова?

Чистая экономика. У них заканчиваются контракты. И есть предложения от других клубов — с зарплатами, которые мы им обеспечить никак не сможем.

Истекает контактный срок и у Алексея Ушала. Это хороший линейный. Но перспектив роста у него не вижу. И есть смысл подтянуть в состав на его место кого-то из перспективной молодежи.

Единственный, кто уходит от нас с действующим контрактом, – это Вячеслав Бохан. Содержать его нам было бы тяжело экономически.

– Насколько критично сегодня экономическое положение клуба?

– Ничего критичного нет. Подписаны и действуют спонсорские договоры. И мы очень благодарны партнерам, которые не перестали нас поддерживать в трудные времена.

Справляемся с задачами по зарплате. Чуть урезали ее только высокооплачиваемым игрокам. Отправляем команду в отпуск и в полном объеме выплатим отпускные. Не скажу, что все хорошо, но пока живем.

Мы тратили средства только на основную деятельность и потому накопили кое-какие запасы. И, конечно, спасибо за помощь и внимание городским властям, федерации. Они относятся к клубу бережно. Нас не бросают, – сказал Крайнов.

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