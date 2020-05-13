Филипенко о возобновлении чемпионата Германии: «Побыли в фаворите, единственным чемпионатом, и хватит»

Источник материала: Tribuna.com

Защитник БАТЭ Егор Филипенко высказался о возобновлении чемпионата Германии и Фарерских островов.

– Побыли в фаворите, единственным чемпионатом, и хватит. Сейчас все должно вернуться на свои места. Нам остается продолжать играть.

– Вспомнили ли о вас друзья по РПЛ, ведь чемпионат Беларуси показывали и в России?

– Думаю, что они даже не смотрели. Мои друзья эти матчи, – сказал Филипенко .

«Сандерленд» призвал топить за «Кельн», а потом началось – в комменты пришла половина Бундеслиги, там же «Гладбах» подружился с «Ньюкаслом»

Высокие коэффициенты на матчи чемпионата Беларуси здесь