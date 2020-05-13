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Филипенко о возобновлении чемпионата Германии: «Побыли в фаворите, единственным чемпионатом, и хватит»
13.05.2020 08:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Защитник БАТЭ Егор
– Побыли в фаворите, единственным чемпионатом, и хватит. Сейчас все должно вернуться на свои места. Нам остается продолжать играть.
– Вспомнили ли о вас друзья по РПЛ, ведь чемпионат Беларуси показывали и в России?
– Думаю, что они даже не смотрели. Мои друзья эти матчи, – сказал
Высокие коэффициенты на матчи чемпионата Беларуси здесь
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Филипенко о возобновлении чемпионата Германии: «Побыли в фаворите, единственным чемпионатом, и хватит»
Защитник БАТЭ Егор Филипенко высказался о возобновлении чемпионата Германии и Фарерских островов.
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