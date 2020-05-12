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Белорусский разыгрывающий «Кринс-Люцерна» Гарбуз признан MVP чемпионата Швейцарии
12.05.2020 22:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Гандбольный союз Швейцарии определил MVP чемпионата, сообщает
Приз достался белорусскому разыгрывающему Глебу Гарбузу из клуба «Кринс-Люцерн». В борьбе за звание самого ценного игрока он опередил Бо Спеллерберга из «Санкт-Галлена» и Жарко Шешума, выступающего за «Шаффхаузен».
Напомним, Гарбуз стал лучшим бомбардиром чемпионата Швейцарии, забросив 163 мяча. Ближайшего преследователя Спеллерберга он опередил на 25 голов.
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Гандбольный союз Швейцарии определил MVP чемпионата, сообщает «Быстрый центр».
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