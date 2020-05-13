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Экс-генсек «Динамо» Мачульский: «После моего поста в инстаграме про клоунов Татур позвонил, извинился, сказал, что был неправ. Так что конфликт исчерпан»

13.05.2020 10:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Бывший генеральный секретарь брестского «Динамо» Владимир Мачульский в интервью Tribuna.com вспомнил о конфликте с комментатором Владиславом Татуром.

– Помнишь инцидент с Владиславом Татуром, который в прошлом году на одном из матчей в Бресте назвал тебя, Жук и Хижинкову клоунами?

– Да, значимое событие того сезона :). Даже не представляю, что двигало Татуром, чтобы такое сказать, к чему конкретно у него была претензия. Бывают все-таки люди, которые принимают порой странные решения. Но надо сказать, что после моего поста в инстаграме он позвонил, извинился, сказал, что был неправ. Так что конфликт исчерпан, – сказал Мачульский.

Напомним, Владимир Мачульский в инстаграме обратился к журналисту «Беларусь 5» Владиславу Татуру, который работал на матче 15 тура чемпионата Беларуси-2019 с минским «Динамо».

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Теги: Брест
 
 
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Бывший генеральный секретарь брестского «Динамо» Владимир Мачульский в интервью Tribuna.com вспомнил о конфликте с комментатором Владиславом Татуром.
 
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