Экс-генсек «Динамо» Мачульский: «После моего поста в инстаграме про клоунов Татур позвонил, извинился, сказал, что был неправ. Так что конфликт исчерпан»

Источник материала: Tribuna.com

Бывший генеральный секретарь брестского «Динамо» Владимир Мачульский в интервью Tribuna.com вспомнил о конфликте с комментатором .

– Помнишь инцидент с Владиславом Татуром, который в прошлом году на одном из матчей в Бресте назвал тебя, Жук и Хижинкову клоунами?

– Да, значимое событие того сезона :). Даже не представляю, что двигало Татуром, чтобы такое сказать, к чему конкретно у него была претензия. Бывают все-таки люди, которые принимают порой странные решения. Но надо сказать, что после моего поста в инстаграме он позвонил, извинился, сказал, что был неправ. Так что конфликт исчерпан, – сказал Мачульский.

Напомним, Владимир Мачульский в инстаграме обратился к журналисту «Беларусь 5» Владиславу Татуру, который работал на матче 15 тура чемпионата Беларуси-2019 с минским «Динамо».

Генсек «Динамо» Брест Мачульский – Татуру: «Кто наделил вас полномочиями называть людей клоунами? Надеюсь, это не официальная позиция «Беларусь 5»