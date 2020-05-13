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Глеб Гарбуз - самый ценный гандболист чемпионата Швейцарии
13.05.2020 12:36 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTБелорус Глеб Гарбуз - самый ценный игрок чемпионата Швейцарии. Гандбольный союз этой страны наградил званием MVP именно разыгрывающего из клуба "Кринс-Люцерн". Напомним, Глеб Гарбуз стал лучшим бомбардиром чемпионата Швейцарии, забросив 163 мяча. Ближайшего преследователя Бо Спеллерберга он опередил на 25 точных бросков.
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Белорус Глеб Гарбуз - самый ценный игрок чемпионата Швейцарии. Гандбольный союз этой страны наградил званием MVP именно разыгрывающего из клуба...
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