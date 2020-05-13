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Президент КХЛ Морозов о минском «Динамо»: «Мы знаем, что у клуба есть задолженности по зарплате. Мы контактируем с командой, отслеживаем эту ситуацию»
13.05.2020 11:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Президент КХЛ Алексей Морозов поделился мнением о ситуации с минским «Динамо», у которого наблюдаются проблемы с финансированием.
Ранее сообщалось о том, что клуб подтвердил свое участие в новом сезоне.
– Когда будет официально утвержден состав участников следующего сезона?
– КХЛ по традиции утверждала состав участников следующего сезона в конце марта, но в этом году особый случай, поэтому дату перенесли. Сейчас мы следим за ситуацией в мире и регионах нашей страны. Планируется совет директоров на май-июнь, где уже будет утвержден окончательный состав участников. Мы общаемся с клубами, следим за ситуацией. Особо не торопимся, потому что надо иметь полное понимание, в какой ситуации находятся все клубы.
– Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков после расставания с нападающим Андреем Костицыным рассказал о финансовых проблемах клуба. Какие еще клубы КХЛ имеют наибольшие проблемы и могут не сыграть в следующем сезоне?
– Совет директоров рассматривает все гарантии и утверждает состав участников, которые подали заявки. На данный момент у нас есть только официальное письмо от «Адмирала» о том, что клуб не примет участие в следующем сезоне. Но поддерживается молодежная команда. Мы получили все финансовые гарантии, что «Тайфун» примет участие в следующем сезоне Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). Рассчитываем, что, когда все нормализуется, «Адмирал» вернется к нам. По поводу минского «Динамо» у нас нет никакой официальной информации. Мы знаем, что у клуба есть задолженности по выплате заработной платы перед игроками. Мы контактируем с клубом, отслеживаем эту ситуацию.
– В начале сезона-2019/20 бывший президент лиги Дмитрий Чернышенко говорил о том, что все клубы входят в чемпионат без задолженностей. Есть ли сейчас у кого-либо проблемы с долгами?
– Когда чемпионат начинался, задолженностей не было. За год накопились задолженности, на данный момент это клубы минское «Динамо» и «Витязь». У них есть небольшие задолженности, но мы на связи с клубами и пытаемся решить эту проблему, чтобы игроки получили свои зарплаты. В этом плане ведется работа, мы мониторим каждый клуб по всем финансовым направлениям, – сказал Морозов.
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Президент КХЛ Морозов о минском «Динамо»: «Мы знаем, что у клуба есть задолженности по зарплате. Мы контактируем с командой, отслеживаем эту ситуацию»
Президент КХЛ Алексей Морозов поделился мнением о ситуации с минским «Динамо», у которого наблюдаются проблемы с финансированием.
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