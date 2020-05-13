Кассационный суд отменил приговор Мосгорсуда Кокорину и Мамаеву и направил дело на пересмотр

Источник материала: Tribuna.com

Кассационный суд отменил приговор Мосгорсуда Александру Кокорину и Павлу Мамаеву по делу о хулиганстве и направил дело на пересмотр.

Об этом сообщил адвокат Игорь Бушманов.

Защита считает, что футболистов необоснованно привлекли к ответственности за причинение одних и тех же телесных повреждений водителю Виталию Соловчуку.

«Суд апелляционной инстанции, исключив из обвинения наличие предварительного сговора на совершение преступных действий, не принял во внимание разъяснения Верховного суда и не учел роль каждого из осужденных при нанесении телесных повреждений», – сообщили в пресс-службе кассационного суда.