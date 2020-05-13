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Гол Кадимяна назван самым красивым в 8-м туре чемпионата Беларуси
13.05.2020 18:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Болельщики выбрали самый красивый гол 8-го тура чемпионата Беларуси.
Автором наиболее эффектного мяча стал полузащитник «Немана» Гегам Кадимян.
В 8-и матчах чемпионата Беларуси Кадимян забил 6 мячей.
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Болельщики выбрали самый красивый гол 8-го тура чемпионата Беларуси.
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