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Гол Кадимяна назван самым красивым в 8-м туре чемпионата Беларуси

13.05.2020 18:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Болельщики выбрали самый красивый гол 8-го тура чемпионата Беларуси.

Автором наиболее эффектного мяча стал полузащитник «Немана» Гегам Кадимян.

В 8-и матчах чемпионата Беларуси Кадимян забил 6 мячей.

 
 
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Болельщики выбрали самый красивый гол 8-го тура чемпионата Беларуси.
 
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