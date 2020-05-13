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АБФФ прислала технику и специалистов для восстановления газона на светлогорском стадионе «Химик»

13.05.2020 20:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Федерация футбола Беларуси прислала технику и специалистов для восстановления газона на светлогорском стадионе «Химик». Активные работы начали проводить еще 8 мая.

Специалист АБФФ Виктор Безмен, руководивший работами, рассказал, что на поле провели полный комплекс мероприятий по восстановлению газона.

«Мы прибыли сюда по указанию Юрия Васильевича Вергейчика, к которому представитель ФК «Химик» обратился с просьбой оказать техническую помощь. Привезли семена, технику: аэратор, сеялку, разбрасыватель… Это тот необходимый минимум техники, который должен присутствовать на стадионе. Плюс еще должна быть косилка хорошего качества. За два дня мы здесь навели порядок. Сначала выкатали поле катком, сделали его ровным. Потом провели аэрацию: разуплотнение почвы специальными штырями. Подсеяли траву, подсыпали чистого песка, внесли удобрение. Теперь нужно будет только поливать и время от времени подсеивать траву», – сказал Безмен.

Ранее АБФФ запретила проводить матчи на стадионе «Химик» в Светлогорске. Федерация футбола рекомендовала привести газон в соответствие с критериями регламента чемпионата. Чтобы дать возможность провести на стадионе необходимые работы для исправления ситуации, ФК «Химик» обратился в федерацию с просьбой поменять местами ближайшие домашние и гостевые матчи.

Поле в Светлогорске – это ужас: у города нет денег, ямы засыпаны песком, футболисты сами носят грунт

 
 
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Федерация футбола Беларуси прислала технику и специалистов для восстановления газона на светлогорском стадионе «Химик».
 
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