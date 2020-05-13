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«Ньюкасл» стал фаворитом в борьбе за Бэйла. Клуб готов заплатить за него 50-60 млн евро (FourFourTwo)
13.05.2020 22:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник «Реала»
Как сообщается, «Реал» уже уведомил Бэйла о том, что в клубе на него не рассчитывают, и ему придется уйти в ближайшее трансферное окно, если он хочет получать игровую практику.
Однако Бэйл не спешит уходить, потому что у него есть действующий до лета 2022 года контракт с очень солидной зарплатой.
В последние недели несколько клубов проявляли интерес к валлийцу, но ни один из них не получил одобрения и от «Реала», и от Бэйла.
В частности, запрос по игроку делали
Сейчас фаворитом в борьбе за валлийца стал
Бэйл согласен на переход, если не потеряет в зарплате, а «Реале» будет рад получить за него 50-60 млн евро.
В этом сезоне валлиец провел за
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«Ньюкасл» стал фаворитом в борьбе за Бэйла. Клуб готов заплатить за него 50-60 млн евро (FourFourTwo)
Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл может покинуть клуб летом.
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