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«Ньюкасл» стал фаворитом в борьбе за Бэйла. Клуб готов заплатить за него 50-60 млн евро (FourFourTwo)

13.05.2020 22:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл может покинуть клуб летом.

Как сообщается, «Реал» уже уведомил Бэйла о том, что в клубе на него не рассчитывают, и ему придется уйти в ближайшее трансферное окно, если он хочет получать игровую практику.

Однако Бэйл не спешит уходить, потому что у него есть действующий до лета 2022 года контракт с очень солидной зарплатой.

В последние недели несколько клубов проявляли интерес к валлийцу, но ни один из них не получил одобрения и от «Реала», и от Бэйла.

В частности, запрос по игроку делали «Тоттенхэм», который предлагает Бэйлу более низкую зарплату, чем сейчас, и не готов много заплатить за трансфер, а также «Интер Майами». Американский клуб предлагает хавбеку зарплату, равную нынешней, однако не сможет отдать за него 50-60 млн евро, которые ожидает получить «Реал».

Сейчас фаворитом в борьбе за валлийца стал «Ньюкасл», который предлагает Бэйлу зарплату, как в «Реале», и готов заплатить за его трансфер 50-60 млн евро.

Бэйл согласен на переход, если не потеряет в зарплате, а «Реале» будет рад получить за него 50-60 млн евро.

В этом сезоне валлиец провел за «Реал» 14 матчей в Ла Лиге, забил два мяча и отдал две голевых передачи.

 
 
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