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Валерий Исаев: «Раза три мне предлагали поучаствовать в договорных матчах. Лет 8 назад предлагали сумму в 30 тысяч долларов»

13.05.2020 19:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Футбольный агент Валерий Исаев в стриме в инстаграме Tribuna.com рассказал, что в свое время ему предлагали принять участие в договорном матче.

«Мое мнение о договорных матчах агрессивно отрицательное. Скажу честно, не знаю ни одного специалиста или игрока, которому не предлагали бы сдачу матча. В жизни столько искушений…

Могу сказать, что раза 3 мне предлагали поучаствовать в таких моментах. Первый раз я не обратил на это внимания. Второй раз мне назвали цифры, и я задумался. Это было лет 7 или 8 назад, назвали сумму 30 тысяч долларов. Могу сказать, что сейчас цифры не уменьшаются. Почему звучат меньшие суммы? Это означает, что основную долю кто-то упер раньше. До футболистов доходят осколки основного заработка. Знаешь, я тогда не сказал «нет». Я даже позвонил футболисту. Но оставался час до игры, у него был выключен телефон, не было связи. Я перекрестился, хоть и атеист, перезвонил человеку и отказался.

Все истории нужно рассматривать в частном порядке. Одно могу сказать, говорят, что сдал матч из-за того, что нет зарплаты, возраст – все это чепуха. Так устроен человеческая природа – кто-то сразу соглашается, кто-то подумает.

Информация по белорусскому рынку у меня была лет восемь назад. Я говорил об этом в федерацию, обращался в органы, но никому это не было интересно. Нужно жестко за это наказывать, чтобы футболисты понимали риск, – сказал Исаев.

 
 
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Футбольный агент Валерий Исаев в стриме в инстаграме Tribuna.com рассказал, что в свое время ему предлагали принять участие в договорном матче.
 
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