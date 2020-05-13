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Гандболистки БНТУ-БелАЗ обыграли "Гомель" 31:30
13.05.2020 21:28 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTГандболистки клуба "Гомель" могли стать сегодня чемпионками Беларуси 2020 года среди женских команд, но дали шанс БНТУ-БелАЗ. Менее получаса назад в столичном Доме гандбола по улице Бурдейного минчанки в напряженном поединке победили 31:30. Решающая встреча состоится 17 мая в Гомеле.
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Гандболистки клуба "Гомель" могли стать сегодня чемпионками Беларуси 2020 года среди женских команд, но дали шанс БНТУ-БелАЗ. Менее получаса назад в столичном Доме...
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