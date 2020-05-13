Серия А будет возобновлена 13 июня

Источник материала: Tribuna.com

На собрании ассамблеи Серии А было принято решение о возобновлении сезона 13 июня.

Дата определена в соответствии с решениями правительства Италии и медицинскими протоколами о защите игроков.

С 4 мая в Италии разрешили индивидуальные тренировки, с 18 разрешены групповые занятия.

Стоит отметить, что в Италии, в отличие от варианта Бундеслиги, жесткий медицинский протокол, который предполагает остановку турнира даже в случае единственного случая заражения. Итальянские клубы предлагали взять за основу немецкий протокол, но научный комитет посчитал его недостаточно безопасным. Кроме того, клубам рекомендована 15-дневная изоляция после начала групповых тренировок.

Ранее о возобновлении сезона сообщили в Германии, Португалии, Чехии и других странах.

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