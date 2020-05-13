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Серия А будет возобновлена 13 июня
13.05.2020 19:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
На собрании ассамблеи
Дата определена в соответствии с решениями правительства Италии и медицинскими протоколами о защите игроков.
С 4 мая в Италии разрешили индивидуальные тренировки, с 18 разрешены групповые занятия.
Стоит отметить, что в Италии, в отличие от варианта Бундеслиги, жесткий медицинский протокол, который предполагает остановку турнира даже в случае единственного случая заражения. Итальянские клубы предлагали взять за основу немецкий протокол, но научный комитет посчитал его недостаточно безопасным. Кроме того, клубам рекомендована 15-дневная изоляция после начала групповых тренировок.
Ранее о возобновлении сезона сообщили в Германии, Португалии, Чехии и других странах.
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На собрании ассамблеи Серии А было принято решение о возобновлении сезона 13 июня.
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