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Азаренко вошла в топ-5 теннисисток по количеству рейтинговых очков за последние 10 лет

13.05.2020 21:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

WTA опубликовала рейтинг действующих теннисисток, которые набрали наибольшее количество очков за последние 10 лет.

На первой строчке расположилась американка Серена Уильямс (66 308 очков). Это почти на 20 тысяч больше, чем у чешки Петры Квитовой, которая стала второй (46 385).

На третьем месте румынка Симона Халеп (44 590). Четвертой в списке идет немка Ангелик Кербер (41 090).

На пятой позиции оказалась белорусская теннисистка Виктория Азаренко – 39 235 очков за 10 лет.

 
 
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WTA опубликовала рейтинг действующих теннисисток, которые набрали наибольшее количество очков за последние 10 лет.
 
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