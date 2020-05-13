Валерий Исаев: «Стоимость наших игроков занижена. В этом, безусловно, виноваты директора клубов и их политика»

Источник материала: Tribuna.com

Футбольный агент Валерий Исаев в стриме в инстаграме Tribuna.com рассказал, почему белорусские футболисты стоят не много.

- Мы единственные играли в Европе. Это повысило интерес к нашим футболистам?

– Здесь нет никаких изменений. Трансферный рынок сформирован давно. То, что мы играли одни, не является основанием для повышения трансферной стоимости наших футболистов. Стоимость наших игроков занижена, ее нужно повышать. Но она занижена нашими директорами, самими футболистами, которые хотят уйти бесплатно, которым наплевать на интересы клубов в момент перехода. Грузинские, армянские агенты работают эффективнее наших агентов. Все в этих странах работает лучше. Уровень наших игроков все знают. Все ждут, что футболисты уйдут бесплатно, вот как сформирован наш рынок.

В этом, безусловно, виноваты директора клубов и их политика. Она не гибкая, она непрофессиональная, они неправильно оценивают ситуацию, когда отдавать футболиста. В большинстве случаев критерии оценки никак не спортивные. Поэтому такая низкая стоимость игроков. Наши ведущие игроки должны стоить хороших денег. Это упущение и наших менеджеров, которые пытаются сделать так, чтобы наши клубы получили меньше денег, – сказал Исаев.