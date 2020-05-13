Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Европа готовится к возобновлению футбольных чемпионатов Оживает и футбольная Европа. Вслед за Германией о возобновлении национальных чемпионатов объявили еще в 3 странах. С 23 мая продолжится турнир в Чехии. С 30 - в...

Оживает и футбольная Европа. Вслед за Германией о возобновлении национальных чемпионатов объявили еще в 3 странах. С 23 мая продолжится турнир в Чехии. С 30 - в Австрии, с 4 июня - в Португалии. Напомним, в Германии играть начнут уже с этой субботы. Правда, везде пока без зрителей. Что же касается остальных европейских стран, есть мнение, что чемпионаты Англии, Испании и Турции возобновятся 12 июня.