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Дом Деле Алли ограбили. Ему угрожали ножом и ударили по лицу
14.05.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Дом полузащитника
Как сообщает Daily Mail, примерно в полночь среды грабители ворвались в дом, когда там находились Алли, его брат Харри Хикфорд, их девушки и давний друг.
Преступники забрали из дома драгоценности и часы.
Отмечается, что Деле Алли ударили по лицу, из-за чего у него есть незначительные повреждения. Кроме того, ему угрожали ножом. Футболисту не потребовалось обращаться в больницу. Больше никто не пострадал.
Полиция завела уголовное дело по факту преступления. Пока никто не задержан.
Напомним, что в марте
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Дом полузащитника «Тоттенхэма» Деле Алли ограбили.
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