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Дом Деле Алли ограбили. Ему угрожали ножом и ударили по лицу

14.05.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Дом полузащитника «Тоттенхэма» Деле Алли ограбили.

Как сообщает Daily Mail, примерно в полночь среды грабители ворвались в дом, когда там находились Алли, его брат Харри Хикфорд, их девушки и давний друг.

Преступники забрали из дома драгоценности и часы.

Отмечается, что Деле Алли ударили по лицу, из-за чего у него есть незначительные повреждения. Кроме того, ему угрожали ножом. Футболисту не потребовалось обращаться в больницу. Больше никто не пострадал.

Полиция завела уголовное дело по факту преступления. Пока никто не задержан.

Напомним, что в марте был ограблен дом защитника «Тоттенхэма» Яна Вертонгена.

 
 
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Дом полузащитника «Тоттенхэма» Деле Алли ограбили.
 
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