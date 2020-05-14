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Ю. Семин расстается с ФК "Локомотив"

14.05.2020 20:30 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Юрий Павлович Семин, с чьим именем ассоциируются едва ли не все успехи московского "Локомотива", покидает пост главного тренера. Такое решение принял совет директоров железнодорожников. Кроме того, официальный сайт команды сообщает, что наставником станет серб Марко Николич, последним клубом которого был венгерский "Мехервар". Семин приводил "Локомотив" к чемпионству, победе в Кубке и Суперкубке, а также выходил в плей-офф Лиги чемпионов.
 
 
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Юрий Павлович Семин, с чьим именем ассоциируются едва ли не все успехи московского "Локомотива", покидает пост главного тренера. Такое решение принял совет...
 
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