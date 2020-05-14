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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ю. Семин расстается с ФК "Локомотив" Юрий Павлович Семин, с чьим именем ассоциируются едва ли не все успехи московского "Локомотива", покидает пост главного тренера. Такое решение принял совет...

Юрий Павлович Семин, с чьим именем ассоциируются едва ли не все успехи московского "Локомотива", покидает пост главного тренера. Такое решение принял совет директоров железнодорожников. Кроме того, официальный сайт команды сообщает, что наставником станет серб Марко Николич, последним клубом которого был венгерский "Мехервар". Семин приводил "Локомотив" к чемпионству, победе в Кубке и Суперкубке, а также выходил в плей-офф Лиги чемпионов.