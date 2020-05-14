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«Ман Сити» требует 50 млн евро за Сане. «Бавария» предлагает 40 млн

14.05.2020 09:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Переход полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Сане в «Баварию» близок к осуществлению.

Мюнхенцы согласовали с игроком условия 5-летнего контракта.

Теперь же «Баварии» предстоит договориться с «Манчестер Сити». Немецкий клуб предлагает за Сане 40 млн евро, однако «Сити» хочет получить 50 млн евро, сообщает Bayern & Germany со ссылкой на kicker.

 

 
 
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Переход полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Сане в «Баварию» близок к осуществлению.
 
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