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Чемпионат Украины по футболу возобновится 30 мая
14.05.2020 20:30 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTУкраинская футбольная премьер-лига будет возобновлена после паузы 30 мая - такое решение приняло руководство чемпионата. При этом точные даты, время и места проведения встреч будут названы позднее. Первое место в турнирной таблице занимает "Шахтер", на счету которого 59 очков. По 46 баллов у "Динамо" и "Зари".
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Украинская футбольная премьер-лига будет возобновлена после паузы 30 мая - такое решение приняло руководство чемпионата. При этом точные даты, время и места...
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