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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Чемпионат Украины по футболу возобновится 30 мая Украинская футбольная премьер-лига будет возобновлена после паузы 30 мая - такое решение приняло руководство чемпионата. При этом точные даты, время и места...

Украинская футбольная премьер-лига будет возобновлена после паузы 30 мая - такое решение приняло руководство чемпионата. При этом точные даты, время и места проведения встреч будут названы позднее. Первое место в турнирной таблице занимает "Шахтер", на счету которого 59 очков. По 46 баллов у "Динамо" и "Зари".