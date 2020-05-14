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«Барса» дает за Лаутаро 60 млн евро и двух игроков. «Интер» требует больше денег
14.05.2020 20:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Трансфер могут согласовать в ближайшее время. Миланский клуб предупредил «Барсу», что рассчитывает на закрытие сделки в мае, поскольку нужно планировать другие трансферы.
«Интер» при этом понимает, что Лаутаро точно уйдет, продление контракта невозможно из-за финансовых разногласий.
По данным Diario Sport, большое препятствие в переговорах – деньги, которые «Барса» должна включить в сделку по Лаутаро. Каталонский клуб не хочет платить более 60 миллионов евро, учитывая, что в сделку войдут еще два игрока. Но «Интер» требует больше денег.
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«Барселона» хочет подписать форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса.
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