Иван Бровко: «Вы все очень долго меня терпели. Теперь пришло время двигаться дальше!»

Источник материала: Tribuna.com

Иван Бровко, объявивший о завершении карьеры, поделился подробностями своего решения.

– Как пришел к решению закончить карьеру?

– Мы уже лет пять с Димой Никуленковым шутим, что у меня «каждый год последний». Но в этот раз с руководством совместно решили, что уже пора.

– Пора переключиться на новую должность – начальник второй команды. Какие сейчас мысли по этому поводу?

– Сейчас даже немного тревожно, но очень рад остаться в гандболе, в . Если честно, пока не вижу себя в качестве тренера... Буду втягиваться в административную работу, много в чем предстоит разобраться. Это будет новый этап, надеюсь, он будет таким же интересным, как предыдущие 23 года в гандболе.

– Символическая сборная из игроков, с которыми поиграл за карьеру?

– Ох, это очень сложно. Столько поколений, столько людей, не хочется никого обидеть. Но давай попробуем... Левый край – Лакизо и Радкевич.

– Наверное, ты первый, кто не поставил на левый край!

– Хаха, ну отлично. Левый полусредний... Кулеш из молодого поколения, из старших Рутик. Розыгрыш – Никуленков и Убоженко. Правый – Шило и... Так, кто же был... О, Курчев! Правый край – Никита из молодых, из старших Юра Гордеонок, и Рутик же еще... В линии – Королек и пусть будет Климовец. Вратари – Фещенко, Зенько и Крайнов.

– Уже ощущаешь, что будешь скучать по игре?

– Определенно будет не хватать игр. Сейчас, конечно, грустно, но это жизнь спортсмена, и когда-то это должно было произойти. Спасибо семье, что были рядом все это время и поддерживали. Хочу сказать спасибо болельщикам, всем тренерам, руководству, медицинскому штабу. Вы все очень долго меня терпели.

Это были прекрасные годы, которые я буду вспоминать с радостью и при этом с ностальгией. А теперь пришло время двигаться дальше! – сказал Бровко.

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