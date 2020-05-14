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Иван Бровко: «Вы все очень долго меня терпели. Теперь пришло время двигаться дальше!»
14.05.2020 16:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Иван Бровко, объявивший о завершении карьеры, поделился подробностями своего решения.
– Как пришел к решению закончить карьеру?
– Мы уже лет пять с
– Пора переключиться на
– Сейчас даже немного тревожно, но очень рад остаться в гандболе, в
– Символическая сборная из игроков, с которыми поиграл за карьеру?
– Ох, это очень сложно. Столько поколений, столько людей, не хочется никого обидеть. Но давай попробуем... Левый край – Лакизо и Радкевич.
– Наверное, ты первый, кто не поставил
– Хаха, ну отлично. Левый полусредний... Кулеш из молодого поколения, из старших Рутик. Розыгрыш – Никуленков и Убоженко. Правый – Шило и... Так, кто же был... О, Курчев! Правый край – Никита из молодых, из старших Юра Гордеонок, и Рутик же еще... В линии – Королек и пусть будет Климовец. Вратари – Фещенко, Зенько и Крайнов.
– Уже ощущаешь, что будешь скучать по игре?
– Определенно будет не хватать игр. Сейчас, конечно, грустно, но это жизнь спортсмена, и когда-то это должно было произойти. Спасибо семье, что были рядом все это время и поддерживали. Хочу сказать спасибо болельщикам, всем тренерам, руководству, медицинскому штабу. Вы все очень долго меня терпели.
Это были прекрасные годы, которые я буду вспоминать с радостью и при этом с ностальгией. А теперь пришло время двигаться дальше! – сказал Бровко.
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Иван Бровко, объявивший о завершении карьеры, поделился подробностями своего решения.
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