Оксентюк занял 96-е место в списке проспектов драфта НХЛ-2020 по мнению экспертов

Источник материала: Tribuna.com

Стал известен общий рейтинг новичков перед драфтом 2020 года.

Белорусский нападающий «Флинта» попал в топ-100 рейтинга. Он занял 96-е место.

Возглавил список, составленный на основе мнений ведущих североамериканских журналистов, канадский нападающий Алексис Лафренье . Второе место занял его соотечественник игрок обороны Куинтон Байфилд. Тройку лучших замкнул немецкий форвард Тим Штюцле.

В прошедшем сезоне в юниорской лиги Онтарио Оксентюк провел 58 матчей и набрал 78 (33+45) очков при показателе полезности «+13».

Отметим, что ориентировочная дата драфта– 5 июня. Церемония может пройти в формате видеоконференции.

Один из самых перспективных белорусов в прошедшем сезоне сверкнул за океаном. Вот доказательства