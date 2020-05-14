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Оксентюк занял 96-е место в списке проспектов драфта НХЛ-2020 по мнению экспертов
14.05.2020 20:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Стал известен общий рейтинг новичков перед драфтом
Белорусский нападающий «Флинта»
Возглавил список, составленный на основе мнений ведущих североамериканских журналистов, канадский нападающий
В прошедшем сезоне в юниорской лиги Онтарио Оксентюк провел 58 матчей и набрал 78 (33+45) очков при показателе полезности «+13».
Отметим, что ориентировочная дата драфта– 5 июня. Церемония может пройти в формате видеоконференции.
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Стал известен общий рейтинг новичков перед драфтом НХЛ 2020 года.
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