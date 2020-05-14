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Оксентюк занял 96-е место в списке проспектов драфта НХЛ-2020 по мнению экспертов

14.05.2020 20:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Стал известен общий рейтинг новичков перед драфтом НХЛ 2020 года.

Белорусский нападающий «Флинта» Евгений Оксентюк попал в топ-100 рейтинга. Он занял 96-е место.

Возглавил список, составленный на основе мнений ведущих североамериканских журналистов, канадский нападающий Алексис Лафренье. Второе место занял его соотечественник игрок обороны Куинтон Байфилд. Тройку лучших замкнул немецкий форвард Тим Штюцле.

В прошедшем сезоне в юниорской лиги Онтарио Оксентюк провел 58 матчей и набрал 78 (33+45) очков при показателе полезности «+13».

Отметим, что ориентировочная дата драфта– 5 июня. Церемония может пройти в формате видеоконференции.

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Стал известен общий рейтинг новичков перед драфтом НХЛ 2020 года.
 
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