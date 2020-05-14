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Владимир Пигулевский: «У нас в планах проводить домашние матчи в Молодечно до конца текущего сезон»

14.05.2020 20:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Руководитель «Энергетика-БГУ» Владимир Пигулевский рассказал о том, что команда домашние матчи будет проводить в Молодечно.
 
«У нас в планах проводить домашние матчи в Молодечно до конца текущего сезона. Договоренность есть пока минимум на три игры. С брестским «Динамо» 16 мая, с «Витебском» — 31 мая и с бобруйской «Белшиной» — 14 июня. Ваш стадион выбрали, потому что в Минске на «Тракторе» играют «Ислочь» и «Минск».

На «Динамо» нас тоже не пускают. В четверг, 14 мая, с руководством отдела спорта и туризма Молодечненского райисполкома обсудим условия и сроки аренды. Но Молодечно я знаю вдоль и поперек. Когда-то принимал участие в строительстве этого стадиона», – сказал Пигулевский.

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Руководитель «Энергетика-БГУ» Владимир Пигулевский рассказал о том, что команда домашние матчи будет проводить в Молодечно. «У нас в планах проводить домашние...
 
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