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Владимир Пигулевский: «У нас в планах проводить домашние матчи в Молодечно до конца текущего сезон»
14.05.2020 20:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Руководитель «Энергетика-БГУ»
На «Динамо» нас тоже не пускают. В четверг, 14 мая, с руководством отдела спорта и туризма Молодечненского райисполкома обсудим условия и сроки аренды. Но Молодечно я знаю вдоль и поперек. Когда-то принимал участие в строительстве этого стадиона», – сказал Пигулевский.
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Руководитель «Энергетика-БГУ» Владимир Пигулевский рассказал о том, что команда домашние матчи будет проводить в Молодечно. «У нас в планах проводить домашние...
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