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Андрей Орловский: «Пообещал сыну Салея, что будем вместе кататься. Взял тренера, научился»

14.05.2020 22:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский рассказал о том, как научился кататься на коньках.

— Насколько быстро выучили английский?

— В школе нас отлично учили, но потом в Академии забросил. Приехал в Америку и общался с ребятами из зала, но там язык был на примитивном уровне. Потом Леонид (менеджер бойца — Tribuna.com) нашел мне языковую школу. Я учился каждый день по восемь часов. Это удовольствие стоило около 10000 долларов в месяц. Было сложно. Мне было проще отработать три тренировки в зале. Но в итоге это дало свои плоды.

— В своем Instagram вы часто употребляете слово «fuck».

— Слово «fuck» это сейчас как «блин». Если хочешь влиться в какую-то среду, надо употреблять определенные слова. Я стараюсь вообще не ругаться матом, но иногда вылетает. Опять же, чтобы оперировать трештоком, надо иметь талант. Макгрегор зарабатывает своим языком не меньше, чем руками и ногами. Нужно уметь чувствовать эту нить, постоянно быть на грани. Я этого сделать, к сожалению, не могу.

— Говорят, что вы играете в хоккей. С чего все началось? Дружите с кем-то из русских ребят из НХЛ?

— Попал туда не по хорошему случаю. Погиб мой друг Руслан Салей, когда при взлете разбилась команда «Локомотив». После этого я пообещал его сыну, что в следующий раз я приеду, и мы пойдем вместе кататься. Я взял тренера, начал учиться, понравилось. Потом с друзьями пошли в баню, и там был Дарюс Каспарайтис, который и пригласил играть меня три раза в неделю, – сказал Орловский.

Экс-вратарь молодежной сборной Беларуси стал диджеем Filipp Vasse, но продолжает играть в шведском миноре

Орловский мощно получил между ног, но все-таки победил. Судьи наконец-то стали на сторону белоруса

 
 
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Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский рассказал о том, как научился кататься на коньках.
 
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