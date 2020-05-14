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Андрей Орловский: «Пообещал сыну Салея, что будем вместе кататься. Взял тренера, научился»
14.05.2020 22:52 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Экс-чемпион UFC в тяжелом весе
— Насколько быстро выучили английский?
— В школе нас отлично учили, но потом в Академии забросил. Приехал в Америку и общался с ребятами из зала, но там язык был на примитивном уровне. Потом Леонид (менеджер бойца — Tribuna.com) нашел мне языковую школу. Я учился каждый день по восемь часов. Это удовольствие стоило около 10000 долларов в месяц. Было сложно. Мне было проще отработать три тренировки в зале. Но в итоге это дало свои плоды.
— В своем Instagram вы часто употребляете слово «fuck».
— Слово «fuck» это сейчас как «блин». Если хочешь влиться в какую-то среду, надо употреблять определенные слова. Я стараюсь вообще не ругаться матом, но иногда вылетает. Опять же, чтобы оперировать трештоком, надо иметь талант. Макгрегор зарабатывает своим языком не меньше, чем руками и ногами. Нужно уметь чувствовать эту нить, постоянно быть на грани. Я этого сделать, к сожалению, не могу.
— Говорят, что вы играете в хоккей. С чего все началось? Дружите с кем-то из русских ребят из НХЛ?
— Попал туда не по хорошему случаю. Погиб мой друг
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Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский рассказал о том, как научился кататься на коньках.
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