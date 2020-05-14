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Леонид Вайсфельд: «Минское «Динамо» в КХЛ? Ну уйдут и что?! Они уже несколько лет болтаются на последних местах»
14.05.2020 22:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Известный менеджер
- Сейчас снова начались разговоры об уходе минского «Динамо» из КХЛ. Как вы считаете, это станет серьезной потерей для лиги?
– Ну уйдут и что?! Я понимаю, если бы «Динамо» боролось за медали, а так они заняли последнее место. Единственное, что жалко, – там хорошая арена, где приятно играть. Минск – очень хороший город. Но они уже несколько лет болтаются на последних местах. Я с таким удовольствием читаю заявления руководителей «Динамо». Меня они забавляют.
- Что именно?
– У них какие-то лозунги: «Мы будем воспитывать своих игроков!» Уволили вратаря Энрота и взяли Тейлора, тоже иностранца, но ниже уровнем. В чем идея? По-моему они просто не понимают, как действовать. Левая рука не знает, что будет делать правая, — сказал Вайсфельд.
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Леонид Вайсфельд: «Минское «Динамо» в КХЛ? Ну уйдут и что?! Они уже несколько лет болтаются на последних местах»
Известный менеджер Леонид Вайсфельд высказался о возможном неучастии минского «Динамо» в следующем сезоне КХЛ.
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