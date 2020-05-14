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Леонид Вайсфельд: «Минское «Динамо» в КХЛ? Ну уйдут и что?! Они уже несколько лет болтаются на последних местах»

14.05.2020 22:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Известный менеджер Леонид Вайсфельд высказался о возможном неучастии минского «Динамо» в следующем сезоне КХЛ.

- Сейчас снова начались разговоры об уходе минского «Динамо» из КХЛ. Как вы считаете, это станет серьезной потерей для лиги?

– Ну уйдут и что?! Я понимаю, если бы «Динамо» боролось за медали, а так они заняли последнее место. Единственное, что жалко, – там хорошая арена, где приятно играть. Минск – очень хороший город. Но они уже несколько лет болтаются на последних местах. Я с таким удовольствием читаю заявления руководителей «Динамо». Меня они забавляют.

- Что именно?

– У них какие-то лозунги: «Мы будем воспитывать своих игроков!» Уволили вратаря Энрота и взяли Тейлора, тоже иностранца, но ниже уровнем. В чем идея? По-моему они просто не понимают, как действовать. Левая рука не знает, что будет делать правая, — сказал Вайсфельд.

Экс-вратарь молодежной сборной Беларуси стал диджеем Filipp Vasse, но продолжает играть в шведском миноре

 
Теги: Минск
 
 
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Известный менеджер Леонид Вайсфельд высказался о возможном неучастии минского «Динамо» в следующем сезоне КХЛ.
 
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