«Бавария» отказалась выкупать Перишича у «Интера» за 20 млн евро

Источник материала: Tribuna.com

«Бавария» решила не использовать опцию выкупа полузащитника Ивана Перишича , права на которого принадлежат «Интеру».

Мюнхенский клуб счел сумму в 20 млн евро за 31-летнего хорвата завышенной, сообщает журналист Николо Скира.

«Бавария» могла выкупить Перишича до 15 мая, но в итоге отказалась.

При этом есть вероятность, что немецкий клуб возобновит переговоры с «Интером» и попытается сбить цену.

Перишич выступает за «Баварию» на правах аренды с августа прошлого года.

Бундеслига возвращается! Готов ставить на «Баварию», «Боруссию» и «Лейпциг»?