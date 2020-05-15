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«Бавария» отказалась выкупать Перишича у «Интера» за 20 млн евро
15.05.2020 08:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Мюнхенский клуб счел сумму в 20 млн евро за 31-летнего хорвата завышенной, сообщает журналист Николо Скира.
«Бавария» могла выкупить Перишича до 15 мая, но в итоге отказалась.
При этом есть вероятность, что немецкий клуб возобновит переговоры с
Перишич выступает за «Баварию» на правах аренды с августа прошлого года.
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«Бавария» решила не использовать опцию выкупа полузащитника Ивана Перишича, права на которого принадлежат «Интеру».
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