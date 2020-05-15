﻿ «Бавария» отказалась выкупать Перишича у «Интера» за 20 млн евро. 21.by
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«Бавария» отказалась выкупать Перишича у «Интера» за 20 млн евро

15.05.2020 08:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Бавария» решила не использовать опцию выкупа полузащитника Ивана Перишича, права на которого принадлежат «Интеру».

Мюнхенский клуб счел сумму в 20 млн евро за 31-летнего хорвата завышенной, сообщает журналист Николо Скира.

«Бавария» могла выкупить Перишича до 15 мая, но в итоге отказалась.

При этом есть вероятность, что немецкий клуб возобновит переговоры с «Интером» и попытается сбить цену.

Перишич выступает за «Баварию» на правах аренды с августа прошлого года. 

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«Бавария» решила не использовать опцию выкупа полузащитника Ивана Перишича, права на которого принадлежат «Интеру».
 
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