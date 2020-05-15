Шабанов о легионерском опыте в Польше: «Поляков на польской территории ни в чем не переубедить. Если они говорят, что они классные хоккеисты, значит, они классные хоккеисты»

Источник материала: Tribuna.com

Экс-голкипер сборной Беларуси Сергей Шабанов рассказал о легионерском опыте в Польше.

– Поиграв в Беларуси до конца 1996 года, затем вы оказались в польской «Унии». Как возник этот вариант?

– После «Белстали» вернулся в «Тивали», там доиграл до декабря, выполнили мы задачу попасть на Континентальный кубок, после этого возник вариант с «Унией». Команду возглавил , он искал вратаря, и ему предложили меня. В декабре я поехал на просмотр, потренировался, поиграл немного, а через некоторое время заявили меня в чемпионат. Поляки даже за меня заплатили какую-то компенсацию, правда, цифр не помню.

Хотя мог оказаться и не в «Унии». В том же декабря ездил на просмотр в ярославский «Локомотив». Тот самый «Локомотив», который в 1997 году стал чемпионом России. Мне предлагали остаться. Помню, приехал, провел несколько тренировок с основной командой, несколько – с фармом, с «Локомотивом-2».

Вызвал меня директор клуба и спросил, не хочу ли я остаться. Но когда я увидел, что среди моих конкурентов такие вратари, как Подомацкий, Браташ, подумал, что в Ярославле точно засяду во второй команде. Она мне, кстати, вообще не понравилась. В том плане, что не было интересно играть вместе с совсем молодыми хоккеистами. Да и, откровенно говоря, существовала договоренность, что я вернусь в «Унию». Посчитал, что бороться за чемпионство в Польше все-таки лучше, чем сидеть во второй команде «Локомотива» и быть на подхвате. Уехал из Ярославля и через неделю узнал, что Браташа уволили, остался один Подомацкий. Вот такая кривая судьбы, а мог бы стать чемпионом России уже в 1997-м.

Так вот, вернулся я в «Унию». И сразу столкнулся с теми трудностями, которые испытывает легионер в Польше. Как я говорю, поляков на польской территории ни в чем не переубедить. Если они говорят, что они классные хоккеисты, значит, они классные хоккеисты, но вся ответственность за результат все равно ложится на тебя. Раз ты легионер, то должен выполнять двойную, а то и тройную работу. То есть тренироваться, быть примером, ловить, грызть зубами.

Сидоренко, конечно, был на моей стороне, давал играть, доверял, но особое отношение было со стороны партнеров по команде, руководства. Они возлагали всю ответственность на легионеров, в том числе на меня. Если я не ловил шайбу, постоянно вспоминали мне это, критиковали. Чтобы избегать этого давления, приходилось играть на максимуме, независимо от настроения, от физического состояния, – сказал Шабанов.

Ушел из хоккея на СТО, а потом был конкурентом Мезина в сборной. Шабанов – о поколении большого пальца, буллитах Дацюка и о том, как выживал в «Тивали»

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