ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Дмитрий Басков: «Между «Динамо» и Дуайером существуют определенные финансовые разногласия, рассмотрение дела сейчас идет в суде»

15.05.2020 08:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков в интервью «Прессболу» рассказал о проблемах с экс-главным тренером клуба Горди Дуайером.

– Есть информация, будто «Динамо» не рассчиталось с бывшим главным тренером Горди Дуайером, который был отправлен в отставку в ноябре 2018-го. Это правда?

– Между клубом и бывшим главным тренером действительно существуют определенные финансовые разногласия, рассмотрение этого дела сейчас идет в суде. Вердикт пока не вынесен, – сказал Басков.

Высокие коэффициенты на матчи чемпионата Беларуси здесь

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков в интервью «Прессболу» рассказал о проблемах с экс-главным тренером клуба Горди Дуайером.
 
Новости дня
Новости спорта
 
«Бавария» отказалась выкупать Перишича у «Интера» за 20 млн евро
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

14.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Кировец
15.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика