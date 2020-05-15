Дмитрий Басков: «Между «Динамо» и Дуайером существуют определенные финансовые разногласия, рассмотрение дела сейчас идет в суде»

Источник материала: Tribuna.com

Генеральный директор минского «Динамо» в интервью « Прессболу » рассказал о проблемах с экс-главным тренером клуба Горди Дуайером.

– Есть информация, будто не рассчиталось с бывшим главным тренером Горди Дуайером, который был отправлен в отставку в ноябре 2018-го. Это правда?

– Между клубом и бывшим главным тренером действительно существуют определенные финансовые разногласия, рассмотрение этого дела сейчас идет в суде. Вердикт пока не вынесен, – сказал Басков.

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