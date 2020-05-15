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Дмитрий Басков: «Между «Динамо» и Дуайером существуют определенные финансовые разногласия, рассмотрение дела сейчас идет в суде»
15.05.2020 08:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Генеральный директор минского «Динамо»
– Есть информация, будто
– Между клубом и бывшим главным тренером действительно существуют определенные финансовые разногласия, рассмотрение этого дела сейчас идет в суде. Вердикт пока не вынесен, – сказал Басков.
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Дмитрий Басков: «Между «Динамо» и Дуайером существуют определенные финансовые разногласия, рассмотрение дела сейчас идет в суде»
Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков в интервью «Прессболу» рассказал о проблемах с экс-главным тренером клуба Горди Дуайером.
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