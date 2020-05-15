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Матчи РПЛ до конца сезона пройдут без зрителей
15.05.2020 14:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сезон российской
«Регламент возобновления тренировок и проведения матчей обсуждается с органами исполнительной власти и будет принят сразу после согласования.
По этому регламенту все оставшиеся игры сезона пройдут без зрителей», – говорится в сообщении лиги.
«К сожалению, оставшиеся матчи пройдут без зрителей – ограничения на проведение массовых мероприятий остаются в силе.
Но мы уверены, болельщики поддержат свои команды из дома не менее искренне и эмоционально», – добавил глава РПЛ Сергей Прядкин.
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