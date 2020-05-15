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Матчи РПЛ до конца сезона пройдут без зрителей

15.05.2020 14:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сезон российской Премьер-лиги будет возобновлен 21 июня. Все матчи пройдут без зрителей.

«Регламент возобновления тренировок и проведения матчей обсуждается с органами исполнительной власти и будет принят сразу после согласования.

По этому регламенту все оставшиеся игры сезона пройдут без зрителей», – говорится в сообщении лиги.

«К сожалению, оставшиеся матчи пройдут без зрителей – ограничения на проведение массовых мероприятий остаются в силе.

Но мы уверены, болельщики поддержат свои команды из дома не менее искренне и эмоционально», – добавил глава РПЛ Сергей Прядкин.  

РПЛ возобновят 21 июня

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Сезон российской Премьер-лиги будет возобновлен 21 июня.
 
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