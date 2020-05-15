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РПЛ возобновят 21 июня
15.05.2020 13:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сезон российской Премьер-лиги будет возобновлен 21 июня.
Решение доиграть чемпионат было принято на сегодняшнем заседании исполкома
Командам позволят проводить по пять замен за игру.
Первенства Олимп-ФНЛ и Олимп-ПФЛ завершены досрочно. Команды, занявшие 15-е и 16-е места в РПЛ, вылетят в ФНЛ, две первые команды ФНЛ выйдут в Премьер-лигу.
Олимп-Кубок России также будет возобновлен 21 июня. Места матчей турнира будут определяться с учетом эпидемиологической ситуации.
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Сезон российской Премьер-лиги будет возобновлен 21 июня.
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