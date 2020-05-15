РПЛ возобновят 21 июня

Источник материала: Tribuna.com

Сезон российской Премьер-лиги будет возобновлен 21 июня.

Решение доиграть чемпионат было принято на сегодняшнем заседании исполкома РФС .

Командам позволят проводить по пять замен за игру.

Первенства Олимп-ФНЛ и Олимп-ПФЛ завершены досрочно. Команды, занявшие 15-е и 16-е места в РПЛ, вылетят в ФНЛ, две первые команды ФНЛ выйдут в Премьер-лигу.

Олимп-Кубок России также будет возобновлен 21 июня. Места матчей турнира будут определяться с учетом эпидемиологической ситуации.

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