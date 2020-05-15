Занковец о возможном выходе «Динамо» из КХЛ: «Когда-то команда играла во внутреннем чемпионате. И сборная играла нормально. Поэтому жизнь на этом не закончится»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский специалист порассуждал о будущем минского «Динамо» в .

– Сейчас непонятно, какое будущее ждет минское «Динамо». Нужен ли этот клуб Беларуси в КХЛ?

– Я думаю, что больше нужен, чем нет.

– А что он дает нашему хоккею? Все-таки за 12 лет существования клуба ни Салея, ни Грабовского, ни Мезина у нас так и не появилось.

– Само участие клуба в какой-то лиге – это не заменяет все развитие хоккея. Скажем так, эта верхняя часть айсберга. Но для того, чтобы росли новые Костицыны и Грабовские, нужно первое: работа школя; второе: внутренний чемпионат должен быть более высокого уровня и т.д. Здесь на самом деле большое хозяйство

– Но одной из заявленных задач минского «Динамо» в КХЛ всегда было: растить своих хоккеистов для сборной.

– В любом деле нужен правильный подход. Для того, чтобы играли на равных с российскими игроками, это должна быть работа с ними, это должен быть рост игроков, который идет не только в процессе тренировки, но и в процессе игр, чтобы они играли не по 3-5 минут, а играли больше. Не все так просто – выпустил человека на несколько смен – это не значит, что у него идет рост

– Команда упускает время по комплектованию. Кажется, даже если «Динамо» в КХЛ останется, это будет очень тяжелый сезон. Или еще есть шансы выступить лучше?

– Я думаю, что шансы есть, потому что у многих команд будет тяжелый сезон, исходя из ситуации, которая складывается в мире. Не все команды могут позволить себе дорогих игроков и комплектоваться заранее. Да, есть команды, которые так делают, но, я думаю, что будут команды, которые, как минское «Динамо», будут жить в неизвестности до последнего момента. Поэтому на фоне этих команд, думаю, что вполне возможно, что «Динамо» нормально выступит

– А кем команда может доукомплектоваться? Может, стоит посмотреть на кого-нибудь из ВХЛ. Тот же СКА отправляет в фарм очень хороших игроков.

– Ребята, которых отправляют клубы КХЛ, у которых есть свой фарм-клубы в ВХЛ, они не отдадут просто так игроков. Они их и отправляют туда для того, чтобы ребята росли, набирались опыта, поэтому здесь пример как раз, как работает структура самодостаточного клуба. У них есть возможность обкатывать молодых игроков не только в , но и потом в , и потом уже того, кто из себя что-то представляет, его пробуют в КХЛ. У них постепенное развитие, поэтому хороших игроков клуб не отдаст.

Надо своих растить своих, обкатывать их во внутреннем чемпионате Беларуси, пока они молодые, и постепенно подводить в минское «Динамо», а потом уже давать полноценно играть в «Динамо».

– Если все-таки так случится, что «зубры» не сыграют в КХЛ, то каким будет белорусский хоккей в ближайшее время без «Динамо»?

– Когда-то минское «Динамо» играло во внутреннем чемпионате и сборная играла нормально, поэтому жизнь на этом не закончится. Надо будет просто больше внимания уделять внутреннему чемпионату. «Слован» вышел из КХЛ год назад и внутренний чемпионат развивает. Ничего такого в глобальном масштабе... Хоккей не закончится на этом. Просто надо будет работать в другом направлении, – сказал Занковец.

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