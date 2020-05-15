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Граборенко перешел в «Нефтехимик»
15.05.2020 18:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Мы рады приветствовать Романа в команде и желаем успешного сезона!» – говорится в
В мае хоккеист покинул «Либерец».
В 49 матчах за «белых тигров» Граборенко отдал десять результативных передач при показателе полезности «+14» и 85 минутах штрафа.
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«Нефтехимик» заключил однолетний контракт с белорусским защитником Романом Граборенко.
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