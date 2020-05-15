Граборенко перешел в «Нефтехимик»

Источник материала: Tribuna.com

заключил однолетний контракт с белорусским защитником .

«Мы рады приветствовать Романа в команде и желаем успешного сезона!» – говорится в сообщении клуба .

В мае хоккеист покинул «Либерец».

В 49 матчах за «белых тигров» Граборенко отдал десять результативных передач при показателе полезности «+14» и 85 минутах штрафа.