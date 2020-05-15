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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Александр Хацкевич вместе с "Ротором" вышел в Премьер-лигу Бывший тренер сборной Беларуси по футболу Александр Хацкевич будет работать в российской Премьер-лиге. Его команда - волгоградский "Ротор" - поднимается в элиту...

Бывший тренер сборной Беларуси по футболу Александр Хацкевич будет работать в российской Премьер-лиге. Его команда - волгоградский "Ротор" - поднимается в элиту благодаря досрочному завершению сезона в ФНЛ. Также на повышение идут "Химки". А вот чемпионат в самой Премьер-лиге возобновится 21 июня.