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Александр Хацкевич вместе с "Ротором" вышел в Премьер-лигу
15.05.2020 19:52 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTБывший тренер сборной Беларуси по футболу Александр Хацкевич будет работать в российской Премьер-лиге. Его команда - волгоградский "Ротор" - поднимается в элиту благодаря досрочному завершению сезона в ФНЛ. Также на повышение идут "Химки". А вот чемпионат в самой Премьер-лиге возобновится 21 июня.
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Бывший тренер сборной Беларуси по футболу Александр Хацкевич будет работать в российской Премьер-лиге. Его команда - волгоградский "Ротор" - поднимается в элиту...
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