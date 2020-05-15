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Александр Хацкевич вместе с "Ротором" вышел в Премьер-лигу

15.05.2020 19:52 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Бывший тренер сборной Беларуси по футболу Александр Хацкевич будет работать в российской Премьер-лиге. Его команда - волгоградский "Ротор" - поднимается в элиту благодаря досрочному завершению сезона в ФНЛ. Также на повышение идут "Химки". А вот чемпионат в самой Премьер-лиге возобновится 21 июня. 
 
 
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Бывший тренер сборной Беларуси по футболу Александр Хацкевич будет работать в российской Премьер-лиге. Его команда - волгоградский "Ротор" - поднимается в элиту...
 
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