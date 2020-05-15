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Международный олимпийский комитет выделит 800 миллионов долларов
15.05.2020 19:52 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTМеждународный олимпийский комитет выделит 800 миллионов долларов - сообщил Томас Бах. 150 - в кредит международным федерациям и национальным олимпийским комитетам на минимизацию последствий пандемии. Остальные 650 миллионов - на расходы в связи с переносом Олимпиады в Токио.
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Международный олимпийский комитет выделит 800 миллионов долларов - сообщил Томас Бах. 150 - в кредит международным федерациям и национальным олимпийским комитетам на...
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