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Барабанщикова о карьере: «Однажды я проснулась, и осознала, что никому не нужна: ни нашей федерации, ни стране. Я уже не могла приносить победы и стала не интересна»

16.05.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Известная в прошлом белорусская теннисистка Ольга Барабанщика в том числе рассказала о ситуации, когда ее карьера пошла на спад.

«Из-за травмы колена и потери рейтинга, я осталась одна – без спонсоров и всей «свиты», с которой путешествовала ранее. Мне было очень одиноко на турнирах. Последний год я неизменно путешествовала с Бумбоксом и кипой русских танцевальных дисков. В комнате между тренировками и играми нужно было себя как-то развлекать.

Помню, как вернулась в Минск, и нужно было ехать на какой-то турнир, а мне ужасно не хотелось этого, и я сказала об этом маме. Моя мама посмотрела на меня и сказала: доченька, в таком настроении нельзя ехать на соревнования, оставайся дома... И я осталась. А потом еще раз и еще раз... Так постепенно моя теннисная карьера угасла.

Однажды я проснулась, и осознала, что никому не нужна: ни нашей федерации, ни стране по большому счету. Я уже не могла приносить победы и стала не интересна.

Что делать дальше, как дальше жить? Ведь я же по сути ничего больше не умею – вообще ничего. И началась жуткая депрессия. До того страшная, что несколько раз меня даже посещали ужасные мысли... Я чувствовала себя никчемной̆ и никому не нужной.

Отношения с родителями были плохими, потому что они пытались меня чему-то учить. А я же, свободный и независимый человек, который зарабатывал свои деньги, все воспринимала в штыки. Это сейчас я понимаю, насколько они почти везде были правы и хотели только лучшего для меня. Но юношеский максимализм полностью закрыл мне глаза», – написала Барабанщикова.

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Теги: знакомства, Минск
 
 
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Известная в прошлом белорусская теннисистка Ольга Барабанщика в том числе рассказала о ситуации, когда ее карьера пошла на спад.
 
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