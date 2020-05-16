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Бернарду о Роналду: «Немного надоедает, что даже на тренировках он всегда забивает решающие голы»

16.05.2020 08:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва поделился мыслями о форварде «Ювентуса» Криштиану Роналду, с которым выступает за сборную Португалии.

«Я думаю, его менталитет делает его таким великим. Ему 35 лет, Роналду уже более 15 лет играет на высочайшем уровне и до сих пор не устает.

Он всегда хочет большего. Криштиану хочет выиграть больше кубков Лиги чемпионов, больше трофеев со сборной Португалии, чемпионатов, индивидуальных наград. Он хочет забить больше голов.

Иногда раздражает, когда на тренировке мы играем, счет 1:1, а тренер говорит, что побеждает тот, кто забьет. И забивает всегда Криштиану. 

Когда идет трудный матч и не знаешь, выиграешь или нет, нужно отдать мяч Роналду.  Он будет тем парнем, который решит исход матча. Когда мяч у него, может произойти что-то особенное.

Даже на тренировках это немного надоедает, потому что именно он всегда забивает самые важные голы! Думаю, именно это делает его особенным. Роналду всегда приходит в решающие моменты», – заявил Силва с улыбкой.

Экс-вратарь молодежной сборной Беларуси стал диджеем Filipp Vasse, но продолжает играть в шведском миноре

 
 
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Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва поделился мыслями о форварде «Ювентуса» Криштиану Роналду, с которым выступает за сборную Португалии.
 
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