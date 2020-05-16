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Мирончик-Иванова о хейтерах: «Мне таких людей жалко. Возможно, им нужно покопаться в себе, пересмотреть свою жизнь»

16.05.2020 09:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусская прыгунья в длину Анастасия Мирончик-Иванова рассказала о своем отношении к соцсетям.

— Меня в соцсетях зарегистрировал муж. Говорит: «Почему бы тебе не раскручивать себя, не показать, как проходят тренировки? Так все делают…» У меня ребенок, и времени остается не очень много. Если заметили, я часто выкладываю всего пару фотографий и небольшие комментарии к ним.

Возможно, позже смогу уделить этой части жизни больше внимания, но в любом случае считаю, что многим нашим спортсменам не помешало бы стать более открытыми. Мне одна девушка из США даже написала: «Настя, огонь! Растрясла Беларусь!» 

Жизнь изменилась после того, как ты начала активничать в соцсетях, рассказывать о себе?

— Комплиментов стало больше. Многие просят дать им совет, как поддерживать фигуру и правильно питаться. Расспрашивают о косметических процедурах. Вопросов столько, что приходится извиняться, что не всем могу сразу ответить. Сейчас, правда, сезон остановлен из‑за эпидемии — времени появилось чуть больше. Можно попробовать что‑то придумать. Тем более что рекламные предложения появляются. Косметика, даже каршеринг…

— Пишут тебе, полагаю, не только комплименты. Могут ведь и разные части тела начать обсуждать в интернете. Как к этому относишься?

— Это обратная сторона славы. Каждый человек может высказывать свое мнение, но в определенных рамках. Хуже, когда эти рамки переходят, и такое, увы, случается нередко. Мне таких людей жалко. Возможно, им нужно покопаться в себе, пересмотреть свою жизнь. К счастью, культурных комментариев все же больше, – сказала Мирончик-Иванова.

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Белорусская прыгунья в длину Анастасия Мирончик-Иванова рассказала о своем отношении к соцсетям.
 
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