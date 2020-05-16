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Олег Антоненко: «Басков болеет за результат, за будущее хоккея. Его и так в прессе прикладывают и днями, и ночами, и в выходные, и в праздники»

16.05.2020 11:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Бывший форвард сборной Беларуси Олег Антоненко считает, что Дмитрий Басков сможет построить в минском «Динамо» боеспособный коллектив.

– То, что «Динамо» сейчас находится в таком неприятном положении – это прежде всего экономические проблемы в мире, в стране? Или все же менеджерские ошибки, которые привели к тому, что спонсоры отказываются давать деньги?

– Посмотрите, что сейчас в мире творится. Одни прячутся, карантины вводят какие-то. Не знаю, конечно, здесь все влияет на обстановку.

Надеемся, что прорвемся. Стоит во главе «Динамо» человек, который болеет хоккеем, болеет за результат, болеет за будущее хоккея – имею в виду Баскова. Его и так в прессе прикладывают и днями, и ночами, и в выходные, и в праздники. Он человек, который может сделать команду.

Все, конечно, упирается в деньги. Опять же, если надо зарабатывать... Сейчас уже не те времена, когда раздавали направо и налево, поэтому надо заслужить контракт, надо его отрабатывать, грубо говоря, из кожи вон лезть, – сказал Антоненко в беседе с корреспондентом Tribuna.com.

Экс-вратарь молодежной сборной Беларуси стал диджеем Filipp Vasse, но продолжает играть в шведском миноре

 
 
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Бывший форвард сборной Беларуси Олег Антоненко считает, что Дмитрий Басков сможет построить в минском «Динамо» боеспособный коллектив.
 
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