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Петр Качуро: «Минское «Динамо» играет на багаже Гуренко. Понятно, что работы у Кучука непочатый край, но пока сильных изменений не вижу»

16.05.2020 09:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Известный белорусский тренер Петр Качуро поделился мнением о минском «Динамо» после прихода нового главного тренера Леонида Кучука.

– Как оцените старт Кучука в минском «Динамо»?

– Понятно, что, взяв команду без начала, без предсезонной подготовки, без комплектования команды... Очень непросто потом не то, что переделать, а поправить и посмотреть. Где усилить, где кого поставить в состав – это непросто.

Понятно, что работы непочатый край, но пока сильных изменений не вижу. Но еще раз говорю, что когда разговариваешь с профессионалами, то если взять и перестроить клуб резко на атакующий стиль – тоже может быть так очень резонансно и, я думаю, что могут быть провалы, потому что комплектовал другой тренер. Но еще раз говорю, что Кучуку  надо все-таки как-то усиливать... Где-то физически не хватает, где-то психологической уверенности, то есть непочатый край работы. Посмотрим. Пока не впечатляет, пока не вижу никаких изменений.

– То есть это не команда Кучука? Он несильно влияет пока на процессы, клуб играет, как говорят, на багаже Гуренко?

– Да, однозначно. Это большой кусок работы, но надо, как показывает практика, 4-6 недель минимум.

– Он с 22 апреля руководит. Почти месяц, получается.

– 4 недели, да, поэтому две игры, и уже должны быть какие-то изменения, улучшения. Я не буду давать никаких советов – тренер опытный, поэтому посмотрим. Нужен результат – это однозначно.

– Что у «Динамо» в игре получается лучше всего на сегодняшний день?

– Как и было – контратаки. То, что они продемонстрировали со «Смолевичами». Но нужны позиционные атаки. Где-то контроль мяча, где-то смена ритма, нужны взаимодействия в середине поля – это тренировочный процесс в недельном цикле. Плюс нужна работа над физическим состоянием, где-то есть еще провалы, нет единого целого

– Вам нравится комплектование команды в этом сезоне?

– Вы меня уже спрашивали не раз. Я уже высказал свое отношение по поводу тренерского искусства Гуренко, поэтому тут добавить нечего. Группа атаки умеет играть только на контрах.

Хотя последний гол Данило с передачи Шитова – это уже те предпосылки, когда 3 центральных защитника не только умеют разрушать и отбирать, а еще один из них, если идет правым или левым флангом атака, он должен вклиниваться, он должен уметь созидать и искать продольные передачи, где появляются зоны, когда соперник не успевает перестроиться в обороне. Этот моментик проскочил, поэтому если это пойдет дальше, то, конечно, это будет более активная и результативная игра. Опять-таки, еще важно, какие помощники и какой тренерский штаб. Но здесь я лучше промолчу, – сказал Качуро корреспонденту Tribuna.com.

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Теги: Брест
 
 
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Известный белорусский тренер Петр Качуро поделился мнением о минском «Динамо» после прихода нового главного тренера Леонида Кучука.
 
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