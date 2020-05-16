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В программе 9 тура Высшей лиги матч БАТЭ и "Слуцка"

16.05.2020 13:16 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

В поединке Высшей лиги чемпионата Беларуси по футболу между БАТЭ и "Слуцком" главный тренер лидера - жодинского "Торпедо БелАЗ" - Юрий Пунтус будет болеть за ничью, несмотря на годы, проведенные в Борисове. Именно этот результат позволит автозаводцам остаться на первой строчке турнирной таблицы, на которую удалось взобраться накануне после победы над "Городеей" 3:1. 

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В поединке Высшей лиги чемпионата Беларуси по футболу между БАТЭ и "Слуцком" главный тренер лидера - жодинского "Торпедо БелАЗ" - Юрий Пунтус будет болеть за ничью,...
 
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