|
В программе 9 тура Высшей лиги матч БАТЭ и "Слуцка"
16.05.2020 13:16 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTВ поединке Высшей лиги чемпионата Беларуси по футболу между БАТЭ и "Слуцком" главный тренер лидера - жодинского "Торпедо БелАЗ" - Юрий Пунтус будет болеть за ничью, несмотря на годы, проведенные в Борисове. Именно этот результат позволит автозаводцам остаться на первой строчке турнирной таблицы, на которую удалось взобраться накануне после победы над "Городеей" 3:1.
вычитать
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В поединке Высшей лиги чемпионата Беларуси по футболу между БАТЭ и "Слуцком" главный тренер лидера - жодинского "Торпедо БелАЗ" - Юрий Пунтус будет болеть за ничью,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)