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Бундеслига возобновится после продолжительной паузы
16.05.2020 13:16 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTСегодня возобновится розыгрыш Бундеслиги - именно чемпионат Германии станет первым из топ-5 европейских первенств, которые произведут рестарт. И сразу - знаменитое рурское дерби, в котором дортмундская "Боруссия" примет "Шальке-04". Пять поединков 26 тура начнется в 16:30.
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Сегодня возобновится розыгрыш Бундеслиги - именно чемпионат Германии станет первым из топ-5 европейских первенств, которые произведут рестарт. И сразу - знаменитое...
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