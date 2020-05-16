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Петр Качуро: «Динамо» Брест все-таки возвращается, поэтому, мне кажется, что «Динамо» Минск может в тройку не войти»

16.05.2020 12:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский тренер Петр Качуро в беседе с корреспондентом Tribuna.com поделился мнением о потенциале минского «Динамо» в борьбе за медали чемпионата, а также считает, что в тройке призеров будут БАТЭ, «Шахтер» и минские динамовцы.

– Есть ли у этого состава минского «Динамо» медальный потенциал?

– Такого старта по статистике не помню за все времена. Это очень стыдно и обидно за этот клуб, у которого громадные традиции и такое происходит. А футболисты – они очень чувствительные. Что творится между тренером и руководством, то творится и в команде. Поэтому Риос-Шитов – эти все, знаете, войны, непонимания и т.д. Все должно проявляться честно на футбольном поле. Кто сильнее, тот и в составе, тот дальше и играет. К сожалению, до этого играли какие-то любимчики, которые улыбнутся главному тренеру, а не те, кто сильнее на футбольном поле. К сожалению, это не только в «Динамо», а во многих командах.

Я говорил, что в тройку попадут БАТЭ, «Шахтер», «Динамо» Минск. А «Динамо» Брест не попадет, потому что у них там был эпизод – смена главного тренера. Нет искры, желания, агрессии, как это было в чемпионский год. Но я смотрю, «Динамо» Брест все-таки возвращается. Все равно они играют свой стиль: агрессивно, активно, поэтому, мне кажется, что «Динамо» Минск может в тройку не войти

– Как говорил Гвардиола: «Чемпионства завоевываются в последних восьми турах, но проигрываются – в первых восьми».

– Да-да. Начало, как и начало любой игры всегда важно. Примером привожу «Энергетик-БГУ», который начинает очень агрессивно, очень активно. То же самое и «Динамо» Брест.

Когда идет очень агрессивное начало, то все равно игроки потом физиологически подседают, задыхаются. И тут уже надо уметь менять темп игры, играть в контроль мяча. То, что делают немцы, голландцы. Знаете, велосипед уже придумали, но это надо делать. Пока этой тенденции в минском «Динамо» не видно. Я люблю этот клуб. Очень хочу, но будет очень непросто, чтобы они были в тройке. Ближайшие два тура покажут однозначно, – сказал Качуро.

В 2020 году брестское «Динамо» выиграет чемпионат и Кубок Беларуси – кэф 5.50!

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Белорусский тренер Петр Качуро в беседе с корреспондентом Tribuna.com поделился мнением о потенциале минского «Динамо» в борьбе за медали чемпионата, а также считает,...
 
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