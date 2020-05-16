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Полузащитник «Энергетика-БГУ» Совпель расплакался после обратной замены
16.05.2020 18:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В матче 9-го тура чемпионата Беларуси «Энергетик-БГУ» обыграл брестское «Динамо» (2:1).
На 68-й минуте матча на поле вышел полузащитник «Энергетика» Василий Совпель, а на 84-й минуте Совпеля заменили.
На скамейке полузащитник не смог сдержать слез.
В этом сезоне 21-летний полузащитник провел 6 матчей в чемпионате. Результативными баллами не отметился.
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В матче 9-го тура чемпионата Беларуси «Энергетик-БГУ» обыграл брестское «Динамо» (2:1).
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