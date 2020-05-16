Полузащитник «Энергетика-БГУ» Совпель расплакался после обратной замены

Источник материала: Tribuna.com

В матче 9-го тура чемпионата Беларуси «Энергетик-БГУ» обыграл брестское «Динамо» (2:1).

На 68-й минуте матча на поле вышел полузащитник «Энергетика» Василий Совпель, а на 84-й минуте Совпеля заменили.

На скамейке полузащитник не смог сдержать слез.

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В этом сезоне 21-летний полузащитник провел 6 матчей в чемпионате. Результативными баллами не отметился.