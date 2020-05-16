Сергей Ковальчук: «Поле в Молодечно неважное, скажем так. Но трава для всех одинаковая»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер брестского «Динамо» Сергей Ковальчук прокомментировал результат матча против «Энергетика-БГУ» (1:2), сообщает «Прессбол» .

– К сожалению, ничего практически не получилось в плане результата и игры. У соперников ребята молодые, достаточно агрессивные. И моменты, которые были у наших ворот — это индивидуальные ошибки. Здесь виним только себя. Поэтому, ну что, «Энергетик» с победой!

- Почему с первых минут не вышли Милевский, Лаптев?

– Я думаю, это достаточно понятно. Надо было сделать передышку тем людям, которые получают много игрового времени. Я считаю, что вышли ребята, которые играли, можно сказать, неплохо, можно сказать, периодами хорошо. Кривец, Садовский... За исключением некоторых игровых моментов владели инициативой, но пропустили гол. А когда «Энергетик» первый забивает, против них играть довольно сложно.

- Стадион в Молодечно. Как вам качество поля?

– Неважное, скажем так. Понятно, что по сравнению с брестским. Но трава для всех одинаковая, – сказал Ковальчук.