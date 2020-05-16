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Лисакович забил 6 мячей в последних пяти матчах

16.05.2020 18:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В матче 9-го тура чемпионата Беларуси «Шахтер» принимает «Славию».

Счет в матче открыл нападающий Виталий Лисакович.

В последних 5 играх на счету Лисаковича 6 голов (4 – в чемпионате, 2 – в Кубке).

Всего в 8-и матчах высшей лиги в этом сезоне у Лисаковича 4 гола. Статистика 22-летнего нападающего здесь.

 
 
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В матче 9-го тура чемпионата Беларуси «Шахтер» принимает «Славию».
 
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