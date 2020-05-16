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Лисакович забил 6 мячей в последних пяти матчах
16.05.2020 18:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В матче 9-го тура чемпионата Беларуси «Шахтер» принимает «Славию».
Счет в матче открыл нападающий Виталий Лисакович.
В последних 5 играх на счету Лисаковича 6 голов (4 – в чемпионате, 2 – в Кубке).
Всего в 8-и матчах высшей лиги в этом сезоне у Лисаковича 4 гола. Статистика 22-летнего нападающего
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В матче 9-го тура чемпионата Беларуси «Шахтер» принимает «Славию».
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