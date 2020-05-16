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БАТЭ – «Слуцк». В стартовом составе борисовчан 6 иностранцев. Дубайич легионером не считается
16.05.2020 19:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Стали известны составы БАТЭ и «Слуцка» на матч 9-го тура чемпионата Беларуси.
БАТЭ: Чичкан, А. Филипович, Я. Филипович, Филипенко, Настич, Драгун, Яблонский, Виллюмссон, Милич, Дубаич, Стасевич.
Запасные: Кудравец, Березкин, Копитович, Скавыш, Бессмертный, Бага, Нехайчик, Мукам.
Слуцк: Панкратов, Чеботаев, Бала, Коанда, Образов, Тетеренко, Такулов, Семенов, Бобко, Кривулькин, Сердюк.
Запасные: Брановец, Трубило, Гафар, Короев, Козлов, Салу, Анюкевич.
Отметим, что по регламенту одновременно на поле в составе одной команды могут находиться не более пяти легионеров. Как сообщает
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Стали известны составы БАТЭ и «Слуцка» на матч 9-го тура чемпионата Беларуси.
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