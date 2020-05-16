БАТЭ – «Слуцк». В стартовом составе борисовчан 6 иностранцев. Дубайич легионером не считается

Источник материала: Tribuna.com

Стали известны составы БАТЭ и «Слуцка» на матч 9-го тура чемпионата Беларуси.

БАТЭ: Чичкан, А. Филипович, Я. Филипович, Филипенко, Настич, Драгун, Яблонский, Виллюмссон, Милич, Дубаич, Стасевич.

Запасные: Кудравец, Березкин, Копитович, Скавыш, Бессмертный, Бага, Нехайчик, Мукам.

Слуцк: Панкратов, Чеботаев, Бала, Коанда, Образов, Тетеренко, Такулов, Семенов, Бобко, Кривулькин, Сердюк.

Запасные: Брановец, Трубило, Гафар, Короев, Козлов, Салу, Анюкевич.

Отметим, что по регламенту одновременно на поле в составе одной команды могут находиться не более пяти легионеров. Как сообщает pressball.by , Дубайич не считается легионером в чемпионате Беларуси.



