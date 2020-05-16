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Юрий Вернидуб: «В Беларуси три-четыре команды, которые играют с позиции силы, а все остальные просто выстраивают паровозы, автобусы, что угодно можно сказать»

16.05.2020 20:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Шахтера» Юрий Вернидуб поделился эмоциями после матча 9-го тура высшей лиги против «Славии» (2:0), сообщает «Прессбол».

– Выиграли. Я рад за ребят, что начали выигрывать и показывать неплохую игру. Что первый тайм, что второй. Хорошо разобрали соперника. «Славия» — очень хорошая команда, одна из немногих, которая играет в футбол, которая не паркует троллейбусы и автобусы, а именно играет в футбол. Выбрали свою тактику, схему и играют по этой схеме. Не зря они обыграли и БАТЭ и брестское «Динамо». Поэтому сегодня наши ребята вышли собрано, настрой хороший был, забили неплохие мячи. Та же статистика говорит сама за себя, если мы за игру сделали 21 удар, а команда соперника — два-три. Я счастлив, идем дальше. Следующая игра с «Белшиной», тоже непростая игра, хоть они и аутсайдеры. Будем настраиваться и готовиться.

- Ваш визави сказал, что они провели едва ли не самую худшую игру в сезоне. Это плод того, что вы очень хорошо разобрали «Славию», или как-то командная игра не получалось соперника?

– Ну, я не хочу лавры какие-то себе брать. То, что мы разбираем каждого соперника досконально и показываем все — это однозначно. Может быть, сегодня такой день для «Славии». Я здесь не могу говорить за команду соперника, у них есть тренер, он сам им все расскажет, укажет.

За свою команду могу сказать сегодня, что действительно вышли с хорошим настроем, самоотдачей, показывали быстрый футбол, не передерживали мяч. Быстро доставляли его на фланги крайним защитникам. Интересная, быстрая игра. Не было академии этой лишней, лишних касаний мяча. Игра в одно-два касания — то, что нам необходимо. Много атак фланговых, что мне нравится, когда команда атакует флангами, и есть три-четыре футболиста, которые могут замкнуть эти передачи. Это супер. Мы строим свою игру, а то, что у них, бывает тоже. Поэтому могу посочувствовать, не более того.

- Белорусский чемпионат имеет какую-то свою особенность? Если да, то какую, и интересно ли вам здесь работать, чувствуете ли вы, что как для тренера у вас есть условия для развития?

– В Беларуси бывает как горький опыт, так и сладкий. Но то, что бросается в глаза, не обижая белорусский чемпионат, это три-четыре команды, которые играют с позиции силы, а все остальные просто выстраивают паровозы, автобусы, что угодно можно сказать. Даже «Витебск» в прошлом туре, мы 0:0 сыграли. До нас команда семь туров неплохо играла, мы тоже разбирали досконально, мне очень понравилась их игра. С нами же они почему-то сыграли в пять защитников. Десять человек сели сзади.

Вижу пользу для себя в том, что надо больше работать над позиционной атакой, научить свою команду, как вскрывать такую насыщенную оборону. Это тоже опыт, это тоже нелегкая задача, поэтому я свои знания пополню. Не зря летом я ездил в Испанию, потому что там футбол более атакующий, мне было интересно, как испанские тренеры проводят тактические тренировки, работают над позиционным наступлением. Поэтому посмотрим, жизнь покажет, а так страна прекрасная, люди прекрасные, братья славяне. Я говорил и буду говорить, никаких вопросов в плане страны, меня все устраивает. То, что я выбрал, это мой выбор и я должен честно работать. Когда мне скажут, что не нужно работать, то не буду работать, пожмем руки и разойдемся. А пока буду прикладывать максимум усилий, чтобы «Шахтер» шел вперед, задачу никто не отменял. Шансы всегда есть, только девять туров позади, поэтому будем работать. Только вперед, – сказал Вернидуб.

 

 
Теги: Витебск
 
 
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Главный тренер «Шахтера» Юрий Вернидуб поделился эмоциями после матча 9-го тура высшей лиги против «Славии» (2:0), сообщает «Прессбол».
 
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